Яна Поплавская обвинила Леди Гагу в плагиате песни из советского фильма

Актриса Яна Поплавская считает, что американская певица Леди Гага скопировала в своем новом треке Disease (2024) часть композиции из советского детского кинофильма «Про Красную Шапочку» (1977).
Поплавская, сыгравшая главную роль в картине, выложила видео в своем личном блоге, в котором сравнивает две песни. По ее мнению, знаменитая распевка звука «а» Красной Шапочки в точности воспроизведена Леди Гагой.
Леди Гага украла песню у советской Красной Шапочки! Что скажете?
Яна Поплавская.
актриса.
Новый сингл западной поп-звезды Disease увидел свет в прошлую пятницу, 25 октября. Трек, вероятно, войдет в грядущий альбом певицы, выход которого ожидается в феврале 2025-го.
Ранее стало известно, что Дима Билан отказал в совместной песне Леди Гаге, когда та еще была неизвестной артисткой.