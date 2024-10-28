Уфимские эксперты объяснили, как правильно выбрать хороший телефон

Эксперты из сервисного центра Gadget Ufa объяснили, как правильно выбрать хороший телефон, но при этом не отдать лишних денег. В беседе с изданием UfacityNews.ru специалисты пояснили, что, выбирая новое устройство, стоит ориентироваться на собственные потребности. Именно так и получится не переплатить за особенности характеристики и особенности, которые, в сущности, не так уж и нужны.
В первую очередь, надо обратить внимание на объем памяти. От 128 до 256 гигабайт должно хватить, если смартфон нужен, чтоб звонить, общаться в социальных сетях, серфить в браузере, пользоваться приложениями и хранить фотографии с видеозаписями.
А вот на устройство с памятью на 512 гигабайт на борту следует обратить внимание тем, кто хочет активно снимать видео в высоком разрешении, играть в массивные игры и хранить большое количество самых разных данных.
Однако заморачиваться в этом вопросе, брать телефон с большой памятью на будущее и с запасом, как утверждают эксперты, не стоит. Ведь всегда есть облачные сервисы, которые могут помочь с хранением архива фото и видео.
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