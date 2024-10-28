Маршрут Т-31 переименуют в А-31 в Нижнем Новгороде с 11 ноября

Маршрутки Т-31 заменят на автобусы А-31 в Нижнем Новгороде с 11 ноября. Автобусы будут ходить по идентичному маршруту «ул. 40 лет Победы — пл. Минина и Пожарского». Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.
— С 11 ноября, в связи с окончанием срока действия свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам автобусный маршрут Т-31 перейдет на работу по государственному контракту и будет переименован в А-31, — объяснила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.
В это же время действующий маршрут А-31 «Поселок “Парижская коммуна” — поселок Нагулино» переименуют в А-21.
Напомним, что маршрут А-29 «Красное Сормово — Автовокзал Щербинки» запустили в Нижнем Новгороде 16 октября.
Также автобусы А-56 временно изменили маршрут в Нижнем Новгороде. С 09:00 22 октября до окончания работ будет перекрыто движение транспорта в районе дома № 39 по Молодежному проспекту.