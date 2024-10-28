Маршрут Т-31 переименуют в А-31 в Нижнем Новгороде с 11 ноября

Маршрутки Т-31 заменят на автобусы А-31 в Нижнем Новгороде с 11 ноября. Автобусы будут ходить по идентичному маршруту «ул. 40 лет Победы — пл. Минина и Пожарского». Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.