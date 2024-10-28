Самолеты вылетают из Братска по зимнему расписанию

С сегодняшнего дня, 28 октября, самолеты вылетают из Братска по зимнему режиму. Как сообщили КП-Иркутск в аэропорту города, данное расписание актуально до 29 марта 2025 включительно.
Так в областной центра пассажирские лайнеры будут летать ежедневно. По четвергам в 17:05, а в оставшиеся дни в 15:55. Время в пути занимает один час и 10 минут.
— Самолёты в Новосибирск в 08:45 также будут летать каждый день, а в понедельник, среду и пятницу запланирован ещё и дневной рейс в 13:55, — рассказывают в пресс-службе аэропорта.
А вот в направлении Москвы пассажиров будут отправлять до четырех раз в неделю. Вылет назначен на 09:50 утра.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за прошедшие три дня 19 жителей Иркутской области стали жертвами мошенников. В общей сложности они отдали в руки аферистов около 19 миллионов рублей.