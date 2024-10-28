Калининградец оплатил 59 штрафов только после ареста автомобиля

В Калининграде провели рейд — искали злостных должников. Как оказалось, не зря. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области, был остановлен автомобиль «Land Rover».
Его собственник накопил 59 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД на общую сумму 65 тысяч рублей. Автомобиль нарушителя тут же арестовали, выделив хозяину 10 дней на погашение задолженности.
Интересно, что в тот же день мужчина оплатил штрафы, получив назад машину.
Рейды совместно с сотрудниками региональной Госавтоинспекции будут продолжены.