В Самаре определили новое место для исправительных работ

В Самаре определили новое место для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
«Приложение дополнить пунктом 55 следующего содержания: общество с ограниченной ответственностью УК “Заря”. Постановление вступило в силу», — говорится в документе.
Теперь в него смогут отправлять осужденных для исправительных работ. Контроль за выполнением возложили на руководителя правового департамента администрации Самары. А сам документ подписал и.о. главы города Иван Носков.
Напомним, в сентябре в Самаре заключенному пытались передать наркотическое средство. Его умудрились спрятать в маленькие карамельные конфеты.