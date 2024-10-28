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В Самаре определили новое место для исправительных работ

Власти Самары добавили новое место в список объектов для обязательных и исправительных работ.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре определили новое место для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

«Приложение дополнить пунктом 55 следующего содержания: общество с ограниченной ответственностью УК “Заря”. Постановление вступило в силу», — говорится в документе.

Теперь в него смогут отправлять осужденных для исправительных работ. Контроль за выполнением возложили на руководителя правового департамента администрации Самары. А сам документ подписал и.о. главы города Иван Носков.

Напомним, в сентябре в Самаре заключенному пытались передать наркотическое средство. Его умудрились спрятать в маленькие карамельные конфеты.