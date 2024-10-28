Пожар на Моспроспекте и перехваченный немцами Ил-20 над Балтикой: 13 событий, которые обсуждали в выходные

1. В субботу, 26 октября, в Калининграде на Московском загорелся жилой дом. При ликвидации пожара эвакуировали десять человек, их них двое детей, пострадавших нет. В панельном девятиэтажном жилом доме на общей лестничной клетке между 6 и 7 этажами горела мебель.