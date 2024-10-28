Пожар на Моспроспекте и перехваченный немцами Ил-20 над Балтикой: 13 событий, которые обсуждали в выходные

Пожар в многоэтажке на Московском проспекте, перехваченный немецкими военными Ил-20 над Балтикой и сбежавшие из липецкой тюрьмы заключённые — о чём ещё писал «Клопс» в выходные с 26 по 27 октября.
1. В субботу, 26 октября, в Калининграде на Московском загорелся жилой дом. При ликвидации пожара эвакуировали десять человек, их них двое детей, пострадавших нет. В панельном девятиэтажном жилом доме на общей лестничной клетке между 6 и 7 этажами горела мебель.
2. В этот же день в Пионерском на Вокзальной улице горело здание бывшего детского дома. Вспыхнули помещения на втором этаже и чердак. Общая площадь пожара в двухэтажном неэксплуатируемом кирпичном здании составила 40 квадратных метров. Пострадавших нет.
3. В Калининграде недалеко от ул. Кленовая Аллея обнаружили закопанное тело мужчины. Сотрудники полиции и регионального СКР установили подозреваемых в убийстве — это 35-летний и 41-летний местные жители. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
4. В ночь на субботу, 26 октября, в районе ул. Островского, 40, женщина за рулём Toyota влетела в столб. По словам очевидца, женщина выглядела пьяной, от неё исходил характерный запах. Водитель не получила травм, помощь медиков не понадобилась.
5. В субботу, 26 октября, футболисты калининградской «Балтики» обыграли прямого конкурента за выход в Премьер-лигу — команду «Урал». Игра закончилась со счётом 2:1.
6. В тот же день волейболистки калининградского «Локомотива» вырвали победу у «Динамо-Метар» в седьмом туре Суперлиги. Игра в Челябинске завершилась со счётом 2:3.
7. В калининградском госархиве показали, как до 1945 года выглядел променад у Нижнего озера.
8. В Калининграде с торгов ушло здание Астрономического бастиона. Здание выставили на торги со сниженной стоимостью за 172,8 млн рублей из-за того, что прежний собственник — бывший депутат Госдумы Асан Нюдюрбегов — проходил процедуру банкротства.
9. В воскресенье, 27 октября, в Храброво задержалось прибытие 11 рейсов из пяти городов. Не смогли вовремя прилететь самолёты из Самары, Перми, Череповца, Санкт-Петербурга и Москвы. Задержались вылет трёх рейсов в Москву и одного — в Санкт-Петербург.
10. ВВС Германии подняли по тревоге свои истребители в Латвии из-за обнаружения российский Ил-20 над Балтийским морем. В Минобороны РФ сообщили, что самолёты выполняют полёты в строгом соответствии с международными правилами.
11. Шестеро заключённых сбежали из исправительной колонии № 2 в Липецкой области, сделав для этого подкоп. СК возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения. Днём в субботу, 26 октября, четверых сбежавших задержали, двоих из них нашли в Тамбовской области.
12. Владимир Путин подписал закон, ужесточающий получение ВНЖ на основании брака с гражданином РФ. Теперь получить разрешение на временное проживание можно будет только спустя 3 года. На таких же условиях разрешат получить ВНЖ, усыновив или удочерив ребёнка-россиянина.
13. В воскресенье, 27 октября, в Оренбургской области 16 человек госпитализировали с сальмонеллёзом после посещения общепита. СК организовал проверку по ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).