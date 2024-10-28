Ночные заморозки и теплые дни ожидаются в Ростовской области до конца октября

В конце октября 2024 года в Ростовской области сохранятся прохладные ночи и сравнительно теплые дни. Временами возможны осадки, местами туман, предупреждают синоптики Ростовского гидрометцентра.
29 октября ночью ожидается +6−11, при прояснениях должно быть до +2. Днем — до +9−14, по югу — до 18 градусов. Ветер — юго-западный и западный с переходом на северо-западный 6−11 м/с.
30 октября ночью ожидается +4−9, при прояснениях — заморозки до −2. Днем — до +8−13, по югу — до 16 градусов. Ветер — западный и северо-западный 6−11 м/с.