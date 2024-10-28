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Прямые перелеты из Иркутска на Пхукет запустили с 28 октября

С 15 декабря добавят ещё несколько рейсов по маршруту Иркутск-Пхукет.

Источник: Аргументы и факты

Авиакомпания запустила прямые рейсы из Иркутска на Пхукет (Таиланд) с 28 октября. Самолёты по данному маршруту будут летать три раза в неделю — в понедельник, четверг и субботу. Время пути займёт около семи часов. Самолёты будут отправляться из областного центра в 14:25, а посадку на острове совершать в 20:40.

Затем добавят ещё несколько рейсов по маршруту Иркутск-Пхукет. Так, с 15 декабря и до конца зимы самолёты начнут летать в среду и воскресенье.

Напомним, что одна из иркутских авиакомпаний планирует открыть регулярные авиарейсы из Иркутска в Шанхай. Туристы смогут в течение шести дней без визы посетить самые известные места города и осмотреть местные достопримечательности.

Также с 1 октября возобновили полёты из Иркутска на популярные курорты Вьетнама. Авиарейс Иркутск-Фукуок будет действовать до 31 марта 2025 года.

Ранее стало известно, что с 24 сентября билеты на авиарейс Омск-Иркутск стали дешевле.