Прямые перелеты из Иркутска на Пхукет запустили с 28 октября

Авиакомпания запустила прямые рейсы из Иркутска на Пхукет (Таиланд) с 28 октября. Самолёты по данному маршруту будут летать три раза в неделю — в понедельник, четверг и субботу. Время пути займёт около семи часов. Самолёты будут отправляться из областного центра в 14:25, а посадку на острове совершать в 20:40.