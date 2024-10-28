В Омске на парковке у жилого дома разлилось канализационное озеро

В редакцию портала Om1.ru обратились жители дома № 63 по улице Седова в Авиагородке. По словам омичей, там уже второй раз за месяц случился порыв на канализационных сетях.
«Зловоние течёт рекой», — жалуются жители района. На видео, предоставленном в распоряжение редакции, видно, что вода из канализационного люка течёт через весь двор и заливает парковку. Машины вынуждены парковаться прямо в лужах.
В АО «ОмскВодоканал» в ответ на запрос портала Om1.ru сообщили, что уже зарегистрировали заявку и отправили на место специалистов. Порыв был оперативно устранён. В 10:40 работы уже были завершены.