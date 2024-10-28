Детское ожирение ведет к снижению жизненной емкости легких и их дисфункции

Схожие нарушения ученые обнаружили и среди тех детей, для которых был характерен необычно низкий индекс массы тела. Это говорит о необходимости разработки мер, направленных как на борьбу с детским ожирением, так и на поддержание нормальной массы тела у тех юных пациентов, которые страдают от дистрофии или других нарушений роста. И то, и другое позволит значительным образом снизить частоту развития болезней легких среди молодых людей, подытожили исследователи.