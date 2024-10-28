Детское ожирение ведет к снижению жизненной емкости легких и их дисфункции

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Европейские медики открыли свидетельства того, что лишний вес и ожирение у детей способствуют развитию дисфункции мелких дыхательных путей, а также ведут к снижению жизненной емкости легких во взрослые годы жизни, если ребенку не удается нормализовать вес. Об этом сообщила пресс-служба шведского Каролинского института (KI).
«Проведенный нами анализ показал, что проблемы с легкими не развились у тех участников наблюдений, которым удалось избавиться от высокого индекса массы тела еще до наступления половой зрелости. Это подчеркивает важность обеспечения корректного процесса роста детей и в первые годы их жизни, и в начальной школе и подростковом возрасте», — пояснил профессор KI Эрик Мелен, чьи слова приводит пресс-служба института.
Ученые пришли к такому выводу в рамках пока самых масштабных наблюдений за тем, как лишний вес и ожирение влияют на развитие органов дыхания детей с момента их рождения. В общей сложности в этом проекте (BAMSE) приняло участие 3,1 тыс. жителей Швеции, родившихся в промежутке между 1994 и 1996 годами, состояние легких которых ученые периодически изучали при помощи спирометров, анализов крови и других биожидкостей.
Многие дети и подростки приобрели лишний вес и ожирение или избавились от них за время работы BAMSE, чем воспользовались медики для оценки того, как повышенный индекс массы тела влиял на вероятность появления проблем с работой легких во взрослые годы жизни. Проведенный учеными анализ показал, что необычно высокий ИМТ в детстве и подростковые годы жизни значительным образом повышал риск развития дисфункции мелких дыхательных путей, а также вел к снижению жизненной емкости легких.
Это проявлялось в том, что средний объем жизненной емкости легких у участников BAMSE значительным образом снижался при каждом повышении индекса массы тела на один пункт, что было в особенности характерно для тех молодых жителей Швеции, чей лишний вес усугублялся по мере взросления. Развитие этих проблем сопровождалось накоплением в крови продуктов распада аминокислоты гистидина, чье появление в организме ассоциируется с развитием астмы и хронической обструкционной болезни легких.
Схожие нарушения ученые обнаружили и среди тех детей, для которых был характерен необычно низкий индекс массы тела. Это говорит о необходимости разработки мер, направленных как на борьбу с детским ожирением, так и на поддержание нормальной массы тела у тех юных пациентов, которые страдают от дистрофии или других нарушений роста. И то, и другое позволит значительным образом снизить частоту развития болезней легких среди молодых людей, подытожили исследователи.