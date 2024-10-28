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Водитель иномарки заехал на надземный мост в Уфе, а затем скрылся с места ДТП

В Уфе водитель Kia Rio заехал на надземный мост и скрылся.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 28 октября, в Уфе произошло ДТП с участием корейской иномарки. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции столицы Башкирии.

Инцидент произошел на улице Центральная. Водитель за рулем Kia Rio ехал по тротуару, не справился с управлением и наехал на надземный мост. После этого он скрылся с места ДТП. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

По факту аварии началось разбирательство.

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