Белорусские врачи назвали прогрессивные методы восстановления после инсульта

Каждый год в Беларуси около 40 тысяч человек переживают инсульт. Белорусские кардиологи назвали прогрессивные методы восстановления после этой сосудистой катастрофы, сообщает портал 24health.by.
В первую очередь это реперфузионная терапия, а именно введение большой дозы препарата, разжижающего кровь, с целью растворить тромб в сосуде головного мозга и тем самым восстановить кровоток. В минских клиниках каждый пятый пациент с ишемическим инсультом, а это инсульт, который поражает мозг, получает тот или иной вид реперфузионной терапии, отметил завневрологическим отделением № 5 (для инсультных больных) МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Ярослав Жолнеркевич. Медики прибегают также и к механической тромбоэкстракции.
В свою очередь завлабораторией неотложной и интервенционной кардиологии РНПЦ «Кардиология» Александр Бейманов отметил, что, исходя из результатов проведенной диагностики медики, решают начать пациенту с инсультом тромболитическую терапию или проводить какие-то интервенционные вмешательства либо комбинировать эти методы.
Основная задача и тромболитической терапии, и интервенционных методик — восстановление дееспособности пациента. Кроме того, процедуры, восстанавливающие кровоток, позволяют еще и снизить смертность от инсульта.
«Что касается интервенционных методик, их эффективность по сравнению с тромболитической терапией, согласно исследованиям, в восстановлении трудоспособности в 3 раза выше. При тромболитической терапии эффективность составила от 10 до 30% в зависимости от самого ишемического инсульта, интервенционные методики показали эффективность до 60% в восстановлении дееспособности пациента», — подчеркнул Александр Бейманов.
При этом интервенционные методики могут быть применены к 10−40% пациентов с ишемическим инсультом. Надо сказать, что интервенционная хирургия — одно из самых молодых направлений в медицине. Она включает малоинвазивные хирургические вмешательства, во время которых доступ к пораженному органу осуществляется через просвет кровеносных сосудов.
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