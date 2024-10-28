Белорусские врачи назвали прогрессивные методы восстановления после инсульта

В первую очередь это реперфузионная терапия, а именно введение большой дозы препарата, разжижающего кровь, с целью растворить тромб в сосуде головного мозга и тем самым восстановить кровоток. В минских клиниках каждый пятый пациент с ишемическим инсультом, а это инсульт, который поражает мозг, получает тот или иной вид реперфузионной терапии, отметил завневрологическим отделением № 5 (для инсультных больных) МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Ярослав Жолнеркевич. Медики прибегают также и к механической тромбоэкстракции.