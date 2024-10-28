Кому положена бесплатная прививка от клещевого энцефалита в Красноярском крае

В Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому рассказали, кому положена бесплатная прививка от клещевого энцефалита.
Бесплатно прививают против клещевого вирусного энцефалита детей с 7 лет. Взрослых вакцинируют за их счёт или за счёт средств работодателя.
Добавим, что в сентябре на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Красноярского края рассмотрен вопрос о выделении на 2025 год дополнительного финансирования для вакцин для жителей старше 60 лет.
Напомним, что в этом году впервые было зарегистрировано по одному случаю заболевания анаплазмозом и эрлихиозом. Заболевания жители региона подцепили от клещей.