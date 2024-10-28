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Иркутская область помогает Монголии бороться с опустыниванием

Иркутская область передала Монголии 5 тысяч сеянцев сосны и 9 молодых елей для участия в национальном движении «Миллиард деревьев», направленном на борьбу с опустыниванием и поддержание экологического равновесия.

Источник: Соцсети

Деревья выращены в Мегетском лесопитомнике и прошли карантинные исследования. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Правительство Приангарья готово делиться опытом и оказывать помощь в организации работы лесного питомника в Монголии.