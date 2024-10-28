В Воронежской области на воинский учет поставили еще 109 новых граждан

Напоминаем, что всем воронежцам, заключившим контракт с Министерством обороны, полагаются единовременная выплата в размере 905 тыс. рублей, статус ветерана боевых действий, а также социальная поддержка со стороны правительства Воронежской области всех военнослужащих и членов их семей. Например, освобождение от оплаты групп продленного дня для детей участников СВО, учащихся в 1−6-х классах. Контракт заключается на срок от одного года со всеми категориями граждан. Подробности — на сайте svoi36.ru, по телефону 122 или в пункте отбора на контрактную службу по адресу: Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 52.