В Воронежской области на воинский учет поставили еще 109 новых граждан

С 18 по 28 октября 2024 года в Воронежской области на воинский учет всего поставили 109 человек, недавно получивших российское гражданство. С одним из них был заключен контракт о прохождении военной службы, сообщили в военном следственном отделе по Воронежскому гарнизону в понедельник, 28 октября. Контракты с Минобороны также заключили пять иностранцев.
Сотрудники ведомства совместно с представителями управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД и военного комиссариата провели рейды на строительных площадках и автомойках в Железнодорожном районе областного центра. Были выявлены трое новых граждан. Им вручили повестки.
В районные отделы полиции продолжают доставляться лица для проверки документов, подтверждающих право на пребывание в России, и необходимости постановки на воинский учет. Проведение рейдов будет продолжено.
Ранее РИА «Воронеж» писало, что с 3 по 17 октября текущего года в Воронежской области на воинский учет встали 118 человек, недавно получивших российское гражданство. С двумя из них были заключены контракты о прохождении военной службы.
Справка РИА «Воронеж»
Напоминаем, что всем воронежцам, заключившим контракт с Министерством обороны, полагаются единовременная выплата в размере 905 тыс. рублей, статус ветерана боевых действий, а также социальная поддержка со стороны правительства Воронежской области всех военнослужащих и членов их семей. Например, освобождение от оплаты групп продленного дня для детей участников СВО, учащихся в 1−6-х классах. Контракт заключается на срок от одного года со всеми категориями граждан. Подробности — на сайте svoi36.ru, по телефону 122 или в пункте отбора на контрактную службу по адресу: Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 52.