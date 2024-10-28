На закупку новых троллейбусов для Калининградской области выделят около 500 млн рублей

Ранее администрация Калининграда подписала два контракта на поставку 14 новых троллейбусов. Победителями конкурсов стали «Торговый дом СТМ» и «Торговый дом Транс-Альфа». За троллейбусы компании получат 377 и 77,5 миллионов рублей. Их планируют изготовить и привезти в город до конца года.