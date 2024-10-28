На закупку новых троллейбусов для Калининградской области выделят около 500 млн рублей

На закупку новых троллейбусов для Калининградской области выделят около 500 миллионов рублей. Транспорт планируют приобрести до конца 2024 года. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства России.
Средства на покупку нового электротранспорта выделят из федерального бюджета.
«Поможем региону в обновлении общественного транспорта, направим почти полмиллиарда рублей. О таком содействии просил губернатор Алексей Сергеевич Беспрозванных, о приобретении в текущем году современных отечественных троллейбусов».
Чиновник также отметил, что закупка новых троллейбусов положительно скажется на связанности районов. «Такие машины обеспечат лучший уровень транспортного обслуживания, сделают поездки более комфортными, надёжными, что положительно скажется на связанности районов», — пояснил Мишустин.
Ранее администрация Калининграда подписала два контракта на поставку 14 новых троллейбусов. Победителями конкурсов стали «Торговый дом СТМ» и «Торговый дом Транс-Альфа». За троллейбусы компании получат 377 и 77,5 миллионов рублей. Их планируют изготовить и привезти в город до конца года.
В 2023 году в Калининграде тестировали троллейбус «Синара». Технику с автономным ходом хотели закупить для запуска электротранспорта в отдалённые районы: Чкаловск, Космодемьянского и Борисово.