Знаменитый хирург Козлов рассказал, как оперирует еще не родившихся детей

Главный врач Иркутской государственной областной детской клинической больницы, хирург Юрий Козлов рассказал, как оперирует еще не родившихся детей. Особенности таких операций он раскрыл на примере девочки из Екатеринбурга, которую вылечил в 2020 году от Spina bifida — спинномозговой грыжи. Во время операции ее мама была на восьмом месяце беременности.
«Наркоз был. Отдельно маме и отдельно — малышке. Разрезать ничего не пришлось, делали три микроскопических прокола. Сейчас от них у малышки и следа нет. Если сделать разрез, то появляется большой риск преждевременных родов. В этом случае ребёнок может родиться с другими тяжелейшими патологиями. Поэтому мы в один крошечный прокол ввели микрокамеру, а в другой — инструменты. Навыки операций крохам весом до килограмма уже были отработаны. Я только боялся, что девочку не удастся стабилизировать и она будет двигаться. Но нет, малышка плавала в животе у мамы вниз головой, словно подставив для работы спинку», — рассказал доктор корреспонденту irk.aif.ru.
По его словам, операцию важно было проводить до срока в 27 недель беременности. Без этого вмешательства девочка никогда не смогла бы ходить, но благодаря успешно проведенной операции, в свои 4 года она ничем не отличается от других здоровых детей. Теперь каждый год девочка вместе с мамой приезжает из Екатеринбурга в Иркутск, чтобы увидеться с доктором, который спас ее от тяжелейшего заболевания.
Напомним, в октябре Юрий Козлов получил награду первой Международной гуманитарной премии «Совесть» имени Альберта Лиханова. Хирурга из Иркутска, который спас за свою карьеру тысячи детей, наградили в номинации «Милосердие и забота».