Знаменитый хирург Козлов рассказал, как оперирует еще не родившихся детей

«Наркоз был. Отдельно маме и отдельно — малышке. Разрезать ничего не пришлось, делали три микроскопических прокола. Сейчас от них у малышки и следа нет. Если сделать разрез, то появляется большой риск преждевременных родов. В этом случае ребёнок может родиться с другими тяжелейшими патологиями. Поэтому мы в один крошечный прокол ввели микрокамеру, а в другой — инструменты. Навыки операций крохам весом до килограмма уже были отработаны. Я только боялся, что девочку не удастся стабилизировать и она будет двигаться. Но нет, малышка плавала в животе у мамы вниз головой, словно подставив для работы спинку», — рассказал доктор корреспонденту irk.aif.ru.