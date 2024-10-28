В Перми в детской больнице после жалоб мамы пациента проведут проверку

Проверка пройдёт в детской инфекционной больнице на улице Соловьёва, 9а после того, как мама одного из маленьких пациентов пожаловалась на отсутствие медперсонала в учреждении, рассказали perm.aif.ru в краевом минздраве.
Речь идёт о молодой маме, опубликовавшей в соцсети «Вконтакте» видео, где она пытается найти хоть какого-то сотрудника медучреждения в детском отделении больницы, который мог бы оказать помощь её ребёнку с высокой температурой. Проходя по коридорам и открывая двери, девушка видит только пустые помещения.
«Поступившему в больницу ребёнку женщины провели терапию в полном объеме. Утром 26 октября дежурный персонал (врач и дежурные медсестры) были задействованы в оказании медицинской помощи поступившим пациентам», — пояснили perm.aif.ru в ведомстве.
В региональном минздраве также сообщили, что число медицинских сестер во время дежурства полностью соответствовало нагрузке по количеству пациентов в стационаре и жалоб на связь от пациентов детского отделения ранее не поступало.
Медсестра приёмного отделения, по данным ведомства, круглосуточно осуществляет все необходимые мероприятия в приёмном боксе.
«В детском отделении больницы на улице Соловьева проведут внеочередную проверку устройств связи», — подчеркнули в региональном минздраве.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что Роспотребнадзор проверит детскую больницу в Прикамье после жалоб пациентов на плесень и клопов.