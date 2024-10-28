В Перми в детской больнице после жалоб мамы пациента проведут проверку

Речь идёт о молодой маме, опубликовавшей в соцсети «Вконтакте» видео, где она пытается найти хоть какого-то сотрудника медучреждения в детском отделении больницы, который мог бы оказать помощь её ребёнку с высокой температурой. Проходя по коридорам и открывая двери, девушка видит только пустые помещения.