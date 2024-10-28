После ДТП с автобусом на площади Восстания в Петербурге проверят всех перевозчиков

Только в Петербурге успели отойти от громкого уголовное дела о рухнувшем в Мойку автобусе, как в городе произошло новое ДТП с участием этого общественного транспорта. Напомним, что все случилось утром 27 октября на площади Восстания. По предварительным данным, у водителя резко ухудшилось самочувствие, он потерял сознание. Это привело к тому, что автобус столкнулся с другим автобусом, а также протаранил три легковушки. В связи с этим комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Заксобрания Петербурга обратилась к городскому транспортному прокурору и в трудовую инспекцию с просьбой провести проверку. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Алексей Цивилев.