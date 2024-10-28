После ДТП с автобусом на площади Восстания в Петербурге проверят всех перевозчиков

Только в Петербурге успели отойти от громкого уголовное дела о рухнувшем в Мойку автобусе, как в городе произошло новое ДТП с участием этого общественного транспорта. Напомним, что все случилось утром 27 октября на площади Восстания. По предварительным данным, у водителя резко ухудшилось самочувствие, он потерял сознание. Это привело к тому, что автобус столкнулся с другим автобусом, а также протаранил три легковушки. В связи с этим комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Заксобрания Петербурга обратилась к городскому транспортному прокурору и в трудовую инспекцию с просьбой провести проверку. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Алексей Цивилев.
— Попросили провести проверку соблюдения режима труда и отдыха, а также требований по организации и проведению медицинских осмотров водителей на предприятиях, оказывающих услуги в сфере организации перевозок на городском общественном транспорте, — уточнил он.
Тут стоит вспомнить, что в ходе предварительного расследования ДТП об упавшем в Мойку автобусе водитель, которого в итоге приговорили к шести годам колонии, признавался, что уснул за рулем из-за усталости. Еще одна страшная авария с автобусом произошла на Наличной улице в начале года. Тогда транспорт влетел в толпу пешеходов. После ДТП водитель также жаловался на сложный график. Поэтому у чиновников есть основания полагать, что перевозчики нарушают режим труда и отдыха водителей общественного транспорта.