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Вечерний автобусный рейс из Зеленоградска на Косу отменили

Теперь можно уехать самое позднее в 17:00.

Источник: Freepik

Из Зеленоградска в посёлки Куршской косы в 20:10 больше не будет ходить автобусный маршрут № 210. Об этом «Клопс» сообщили в ассоциации перевозчиков.

Рейсы отменены до 1 мая 2025 года. Планировалось, что движение приостановят с ноября, из-за низкого числа пассажиров это произошло несколько раньше.

Теперь автобус из Зеленоградска курсирует на Косу только восемь раз в сутки. Последний рейс отправляется в 17:00.

Ранее отменили до начала курортного сезона прямой автобусный маршрут до посёлков Куршской косы из областного центра. Автобусный маршрут из Калининграда в одну из европейских столиц приостановили.