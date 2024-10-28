Вечерний автобусный рейс из Зеленоградска на Косу отменили

Из Зеленоградска в посёлки Куршской косы в 20:10 больше не будет ходить автобусный маршрут № 210. Об этом «Клопс» сообщили в ассоциации перевозчиков.
Рейсы отменены до 1 мая 2025 года. Планировалось, что движение приостановят с ноября, из-за низкого числа пассажиров это произошло несколько раньше.
Теперь автобус из Зеленоградска курсирует на Косу только восемь раз в сутки. Последний рейс отправляется в 17:00.
Ранее отменили до начала курортного сезона прямой автобусный маршрут до посёлков Куршской косы из областного центра. Автобусный маршрут из Калининграда в одну из европейских столиц приостановили.