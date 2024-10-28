Погода в Ростове-на-Дону на неделю 28 октября — 2 ноября: от +9 до +27, сильный ветер и дожди

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 28 октября — 2 ноября обещает показать осень «во всей красе». Перепады от заморозков до +18 тепла, порывистый ветер и моросящий дождь — все прелести конца октября — начала ноября. Узнали, когда точно нужно утеплиться и взять с собой зонт. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра на шестидневную рабочую неделю.
Погода в Ростове-на-Дону на неделю 28 октября — 2 ноября.
В Ростове-на-Дону в понедельник, 28 октября, будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Западный и юго-западный ветер разовьет скорость до 5 — 10 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся днем до +10 — +12 градусов.
Во вторник, 29 октября, в Ростове ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром возможен небольшой дождь, днем обойдется без осадков. Также ночью и утром специалисты прогнозируют туман. Ветер будет дуть юго-западный и западный с переходом на северо-западный со скоростью 6 — 11 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +7 — +9 градусов, а днем — до +13 — +15.
Среа, 30 октября, также пройдет без осадков. Ночью и утром ожидается туман. Ветер западного и северо-западного направления разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду. Температура воздуха опустится на пару градусов: +5 — +7 ночью и +11 — +13 днем.
Четверг, 31 октября, окажется дождливым. Осадки ожидаются днем и вечером, в остальное время будет облачно. Ветер западной четверти усилится до 7 — 12 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до +5 — +6 градусов, днем воздух прогреется до +11 — +12.
В пятницу, 1 ноября, ростовчан и гостей донской столицы ждет пасмурный день. Ветер в дневные часы усилится до 8 — 13 метров в секунду. Температура воздуха составит +7 — +8 градусов ночью и +11 — +12 днем.
В субботу, 2 ноября, будет солнечно. Днем синоптики прогнозируют переменную облачность, а вечером — ясное небо. Ветер западного и северо-западного направления усилится: его порывы составят 12 — 14 метров в секунду. При этом на улице потеплеет. Ночью ожидается +11 — +12, днем — около +14 градусов.
Погода в Ростовской области на неделю 28 октября — 2 ноября.
В Ростовской области в понедельник синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Днем в отдельных районах пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть западный и юго-западный со скоростью 5 — 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +8 — +13 градусов в среднем по области, а по югу — до +15.
Во вторник также будет облачно, местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Ночью и утром в отдельных районах осядет туман. Юго-западный и западный ветер с переходом на северо-западный разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +6 — +11 градусов, при прояснениях может снижаться до +2. Днем потеплеет до +9 — +14 градусов, а по югу — до +18.
В среду ночью и утром в отдельных районах пройдет небольшой дождь. Днем обойдется без существенных осадков. Ночью и утром ожидается туман. Ветер западный и северо-западный будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +4 — +9 градусов, при прояснениях опустятся до −2, а днем поднимутся до +8 — +13, по югу — до +16.
В четверг с утра и до самого вечера будет дождливо. Ветер юго-западного и западного направления разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +2 — +3 градуса, а днем +8 — +9.
В пятницу будет пасмурно, и днем зарядит дождь, который будет срываться в течение двух суток, до утра воскресенья. Юго-западнй и западный ветер будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду. Температура воздуха составит +2 — +3 градуса ночью, а днем +8 — +9.
В субботу, по прогнозам синоптиков, весь день будет идти дождь. Западный и северо-западный ветер разгонится до 8 — 13 метров в секунду. Тем временем ночью потеплеет до +8 градусов, а днем до +12.