Погода в Ростове-на-Дону на неделю 28 октября — 2 ноября: от +9 до +27, сильный ветер и дожди

Во вторник также будет облачно, местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Ночью и утром в отдельных районах осядет туман. Юго-западный и западный ветер с переходом на северо-западный разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +6 — +11 градусов, при прояснениях может снижаться до +2. Днем потеплеет до +9 — +14 градусов, а по югу — до +18.