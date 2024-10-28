Сообщения о смерти пермского кота Крошика опубликовали иностранные СМИ

Речь идёт о ставшем популярным питомце из Перми, которого волонтёры нашли в подвале одной из городских больниц. Фотографии и история 17-килограммового кота Крошика привлекли внимание не только жителей России, но и зарубежных СМИ. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что после истории с побегом из реабилитационного центра, где врачи помогали зверю похудеть, о Крошике написали индийские, британские и американские СМИ.