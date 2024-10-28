Сообщения о смерти пермского кота Крошика опубликовали иностранные СМИ

Сообщения о смерти известного на весь мир пермского кота Крошика опубликовали иностранные СМИ.
Речь идёт о ставшем популярным питомце из Перми, которого волонтёры нашли в подвале одной из городских больниц. Фотографии и история 17-килограммового кота Крошика привлекли внимание не только жителей России, но и зарубежных СМИ. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что после истории с побегом из реабилитационного центра, где врачи помогали зверю похудеть, о Крошике написали индийские, британские и американские СМИ.
27 и 28 октября о смерти питомца также сообщили и зарубежные новостные порталы. Одними из первых об этом рассказали журналисты британского The Sun. В материале под названием «RIP Crumbs» («Покойся с миром, Крошик») издание пересказало историю худеющего кота и опубликовало ряд фотографий животного на его пути к похудению. Журналисты также смонтировали видео, состоящее из кадров, которые публиковались в ребцентре DogMass.
Аналогичные материалы выпустили также и журналисты из британского «Daily Mail» и американского «Daily Express US».
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал историю пермского питомца, которая покорила тысячи людей. Пользователи социальных сетей продолжают скорбеть в память о Крошике и делиться чувствами, которые вызвала гибель пухлого кота.