Самолеты будут летать из Иркутска в Пхукет три раза в неделю

Прямые полеты возобновили из Иркутска в Пхукет. Зимой частота рейса увеличится до пяти раз в неделю. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе авиакомпании.
— С 28 октября рейсы туда и обратно будут выполняться трижды в неделю: в понедельник, среду и субботу. А с 15 декабря и до конца зимнего сезона появится еще два еженедельных рейса — в четверг и воскресенье, — рассказывают в авиакомпании.
Так время в пути составляет около семи часов. Вылет из областного центра назначен на 14:25, приземлится лайнер в 20:40 по местному времени. А из Пхукета самолет отправится в 21:40, вернется домой около 05:40. В одном лайнере сможет поместиться до 168 человек в эконом классе и еще восемь — в бизнес-классе.
Помимо этого с 1 ноября 2024 добавят рейсы между Иркутском и Бангкоком. Так, в пятницу и воскресенье самолеты будут летать между этими городами три раза в день — всего в неделю до 14−16 рейсов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что аэропорт Братска перевели на зимний режим.