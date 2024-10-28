Самолеты будут летать из Иркутска в Пхукет три раза в неделю

Так время в пути составляет около семи часов. Вылет из областного центра назначен на 14:25, приземлится лайнер в 20:40 по местному времени. А из Пхукета самолет отправится в 21:40, вернется домой около 05:40. В одном лайнере сможет поместиться до 168 человек в эконом классе и еще восемь — в бизнес-классе.