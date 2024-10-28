В красноярский микрорайон Солнечный появится новая дорога

Уже известно, что магистраль проложат от Гриболевской по улице Соколовской в направлении района Солонцы-2 через улицу Афанасия Тавакова до переезда на Северное шоссе. Она будет дублером 9 Мая и Енисейского тракта. Об этом сообщают Gornovosti.ru.