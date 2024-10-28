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В красноярский микрорайон Солнечный появится новая дорога

В Красноярске скоро начнут строить магистраль в Солнечный.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в красноярский микрорайон Солнечный начнут строить новую дорогу.

Уже известно, что магистраль проложат от Гриболевской по улице Соколовской в направлении района Солонцы-2 через улицу Афанасия Тавакова до переезда на Северное шоссе. Она будет дублером 9 Мая и Енисейского тракта. Об этом сообщают Gornovosti.ru.

Новая дорога появится в рамках программы «Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры». Ее проект уже рассмотрели и рекомендовали утвердить в Красноярском городском Совете депутатов. Финансирование запланированных преобразований в течение трех лет составит около 8 миллиардов рублей. Не исключено, что сумма может увеличиться.