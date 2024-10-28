Небо Пермского края может вновь раскрасить северное сияние

«Активная область Солнца показывает нам свою способность производить вспышки. Если так пойдет дальше, то выброс плазмы от следующей вспышки может полететь в сторону Земли, а это значит, что достаточно яркое северное сияние вполне может быть в конце октября или начале ноября», — уверен пермский астроном.