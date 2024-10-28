Небо Пермского края может вновь раскрасить северное сияние

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ сообщили, Землю утром 28 октября достигло облако плазмы, выброшенное Солнцем в самом конце прошлой недели. Выброшенное вещество на своем пути сумело краем задеть планету.
На Солнце в течение двух суток наблюдались вспышки Х класса. Последняя класса Х1.9 произошла в субботу, 26 октября. По мнению ученых, вероятность северных сияний в европейской части России маловероятна, но ситуация может резко изменится.
Руководитель пермского автоклуба «Телескоп» Сергей Полищук при этом напоминает, такая же активная область на Солнце произвела 3 октября вспышку X9.1 и выброс заряженных частиц через несколько дней стал причиной яркой «Северной Авроры».
«Активная область Солнца показывает нам свою способность производить вспышки. Если так пойдет дальше, то выброс плазмы от следующей вспышки может полететь в сторону Земли, а это значит, что достаточно яркое северное сияние вполне может быть в конце октября или начале ноября», — уверен пермский астроном.