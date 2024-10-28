Казахстанцу через суд пришлось доказывать факт своего рождения

Заявитель указал, что родился 6 февраля 1998 года в семье пастухов. Мать его родила на дому, к врачам не обращалась, свидетельство о рождении не получала.
В связи с рождением вне медицинской организации регистрация его рождения в органах ЗАГС не была произведена и никогда не документировалась.
«НАО “Правительство для граждан” было отказано ему в регистрации в связи с отсутствием документа о рождении из медицинской организации с указанием, что заявитель имеет возможность установить факт рождения только по решению суда».
Для того, чтобы установить личность заявителя, акимом сельского округа была создана комиссия, которая направила его на судебно-медицинскую экспертизу для определения возраста.
В результате экспертиза показала соответствие физического развития заявителя возрасту 24−25 лет.
Также судом были рассмотрены доказательства, подтверждающие факт рождения заявителя, включая медицинскую карту профилактических прививок, справку со школы, письмо аппарата акима сельского округа с указанием сведений из книги об учете домохозяйств.
Кроме того, были допрошены свидетели, в том числе присутствовавшие при родах и подтвердившие факт рождения заявителя в степных условиях.
«Суд на основании достоверных доказательств признал факт рождения заявителя, что позволит ему полноценно участвовать в общественной и правовой жизни. Решение не вступило в законную силу».