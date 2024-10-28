Подгруппа TWICE «MISAMO» выпустила новый сингл Identity и клип на него

Саб-юнит MISAMO женской K-pop-группы TWICE, состоящий из японских участниц коллектива, представил своим слушателям новый трек Identity. Песня войдет в их второй мини-альбом Haute Couture. На сингл было также выпущено яркое музыкальное видео.
Грядущая японская пластинка, выход которой намечен на 6 ноября, будет посвящена теме высокой моды. В соответствии с концепцией мини-альбома в новом клипе на трек Identity представлено множество масштабных сцен, демонстрирующих стиль участниц группы.
MISAMO дебютировали в Японии в июле 2023 года со своим EP «Masterpiece». В состав коллектива входят три участницы: Сана, Момо и Мина.
Не так давно TWICE анонсировали 14-й мини-альбом Strategy, который должен увидеть свет 6 декабря.