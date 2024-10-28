Появились подробности поисков школьницы с розовыми волосами под Новосибирском

Как сообщала КП-Новосибирск, в день пропажи Диана была одета в черный пуховик, белые брюки с орнаментом, коричневые кроссовки и черную шапку. С собой у нее была розовая сумочка. Рост девочки — 165 сантиметров, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, волосы длинные розовые.