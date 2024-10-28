Появились подробности поисков школьницы с розовыми волосами под Новосибирском

17-летняя Диана Кошкина, которую ищут в Тогучинском районе Новосибирской области, перестала выходить на связь после того, как уехала из своего дома в поселке Шахты 26 октября. Как рассказали КП-Новосибирск представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» по региону, на данный момент местонахождение девочки неизвестно.
— Сейчас региональное подразделение ДПСО «ЛизаАлерт» выполняет задачи по информационному поиску, отрабатываются приоритетные версии пропажи, проверяются поступающие свидетельства. Группа распространения информации размещает ориентировки в сети. Нам очень важна информация от жителей Тогучинского района и области, которые могли видеть пропавшую, — сообщили активисты.
Как сообщала КП-Новосибирск, в день пропажи Диана была одета в черный пуховик, белые брюки с орнаментом, коричневые кроссовки и черную шапку. С собой у нее была розовая сумочка. Рост девочки — 165 сантиметров, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, волосы длинные розовые.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8−800−700−54−52 или по номеру 112.
Ранее мы писали, что в Новосибирске завершились поиски 44-летней женщины, которая 23 октября ушла из дома в городе Славгород Алтайского края.