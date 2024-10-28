Перекрытие дорог в Москве 28 октября 2024

В качестве объездных путей водителям рекомендовано следовать по другим пяти полосам Московской кольцевой автомобильной дороги, по оставшимся свободными частям Шелепихинской и Фрунзенской набережных. Из-за этого движение автомобильного транспорта может несколько замедлится, но не должно привести к масштабным пробкам на указанных участках дорог. Поэтому водителям стоит с пониманием отнестись к временным неудобствам, вызванным необходимостью реконструкции дорожных покрытий и коммуникационных сетей.