Олбани
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перекрытие дорог в Москве 28 октября 2024

С 28 октября 2024 года запланировано перекрытие дорог в городе Москве в ряде административных округов, сообщает телеграм-канал столичного департамента транспорта.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Дорожный знак.
Источник: PrimaMedia.ru

Где ограничат движение во время ремонта дорог

Московские власти информируют, что с 28 октября 2024 года до 31 января 2025 года автомобилисты не смогут проехать по участку в районе владения 2 по 31-му километру Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Здесь запланированы ремонтно-строительные работы. На 32-м километре МКАД остановят движение на одной полосе.

Схема ограничения движения в связи с проведением работ в районе 32-го км МКАД.
Источник: Телеграм-канал столичного департамента транспорта

Строительство инженерных коммуникаций станет причиной закрытия автомобильного движения на двух полосах Шелепихинской набережной. Ограничения продлятся с 28 октября 2024 года до 25 августа 2025 года.

Схема ограничения движения в связи с проведением работ на Шелепихинской набережной.
Источник: Телеграм-канал столичного департамента транспорта

До 20 мая 2025 года остановят движение на одной полосе Фрунзенской набережной. Здесь тоже планируется привести в порядок инженерные сети.

Схема ограничения движения в связи с проведением работ в районе Фрунзенской набережской.
Источник: Телеграм-канал столичного департамента транспорта

Объездные маршруты

В качестве объездных путей водителям рекомендовано следовать по другим пяти полосам Московской кольцевой автомобильной дороги, по оставшимся свободными частям Шелепихинской и Фрунзенской набережных. Из-за этого движение автомобильного транспорта может несколько замедлится, но не должно привести к масштабным пробкам на указанных участках дорог. Поэтому водителям стоит с пониманием отнестись к временным неудобствам, вызванным необходимостью реконструкции дорожных покрытий и коммуникационных сетей.