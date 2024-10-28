Перекрытие дорог в Москве 28 октября 2024

Где ограничат движение во время ремонта дорог
Московские власти информируют, что с 28 октября 2024 года до 31 января 2025 года автомобилисты не смогут проехать по участку в районе владения 2 по 31-му километру Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Здесь запланированы ремонтно-строительные работы. На 32-м километре МКАД остановят движение на одной полосе.
Строительство инженерных коммуникаций станет причиной закрытия автомобильного движения на двух полосах Шелепихинской набережной. Ограничения продлятся с 28 октября 2024 года до 25 августа 2025 года.
До 20 мая 2025 года остановят движение на одной полосе Фрунзенской набережной. Здесь тоже планируется привести в порядок инженерные сети.
Объездные маршруты
В качестве объездных путей водителям рекомендовано следовать по другим пяти полосам Московской кольцевой автомобильной дороги, по оставшимся свободными частям Шелепихинской и Фрунзенской набережных. Из-за этого движение автомобильного транспорта может несколько замедлится, но не должно привести к масштабным пробкам на указанных участках дорог. Поэтому водителям стоит с пониманием отнестись к временным неудобствам, вызванным необходимостью реконструкции дорожных покрытий и коммуникационных сетей.