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Бердские коммунальщики судятся с местным ОВД из-за квитанций за отопление

Полицейские почти год не оплачивали коммунальные услуги.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Комбинат благоустройства и услуг Бердска подал иск в арбитражный суд НСО против ОВД Бердска. Силовики задолжали за теплоснабжение: квитанции не оплачивали почти год.

«С декабря прошлого года полиция накопила долг в размере 486,9 тысяч рублей. Суд удовлетворил исковые требования КБУ в полном объеме: взыскал с ОВД долг, неустойку и расходы на государственную пошлину в размере 4 тысяч рублей», — сообщает телеграм-канал «Курьер. Среда».

Отмечается, что это не первый иск, поданный КБУ в текущем году. Организация подала иски 29 различным предприятиям, включая управляющие компании и индивидуальных предпринимателей. Ряд дел завершились в пользу КБУ. По решению суда долги за коммуналку оплачивали местный хлебокомбинат и ООО «Новек групп».

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