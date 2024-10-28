Бердские коммунальщики судятся с местным ОВД из-за квитанций за отопление

Комбинат благоустройства и услуг Бердска подал иск в арбитражный суд НСО против ОВД Бердска. Силовики задолжали за теплоснабжение: квитанции не оплачивали почти год.
«С декабря прошлого года полиция накопила долг в размере 486,9 тысяч рублей. Суд удовлетворил исковые требования КБУ в полном объеме: взыскал с ОВД долг, неустойку и расходы на государственную пошлину в размере 4 тысяч рублей», — сообщает телеграм-канал «Курьер. Среда».
Отмечается, что это не первый иск, поданный КБУ в текущем году. Организация подала иски 29 различным предприятиям, включая управляющие компании и индивидуальных предпринимателей. Ряд дел завершились в пользу КБУ. По решению суда долги за коммуналку оплачивали местный хлебокомбинат и ООО «Новек групп».