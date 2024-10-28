Бердские коммунальщики судятся с местным ОВД из-за квитанций за отопление

Отмечается, что это не первый иск, поданный КБУ в текущем году. Организация подала иски 29 различным предприятиям, включая управляющие компании и индивидуальных предпринимателей. Ряд дел завершились в пользу КБУ. По решению суда долги за коммуналку оплачивали местный хлебокомбинат и ООО «Новек групп».