Олбани
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде полиция наказала родителей, чьи дети гуляли ночью одни

Волгоградская полиция устроила ночную облаву на бары и нарушителей ПДД.

В Центральном районе Волгограда полицейские провели профилактические рейды. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, стражи порядка устроили облаву на бары и искали контрафактный алкоголь. Также правоохранители следили за порядком на улицах, искали находящихся в розыске преступников. Всего задержали более 60 нарушителей. В частности, полицейские оштрафовали родителей двух подростков, которые гуляли поздно ночью одни.

— Особое внимание сотрудники ГАИ обращали на выявление водителей, управляющих транспортным средством с признаками опьянения, с подложными знаками, а также на транспорт с излишней тонировкой, — уточнили в ведомстве.

Полицейские завели административные материалы. Всех нарушителей привлекут к ответственности.