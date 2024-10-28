В Волгограде полиция наказала родителей, чьи дети гуляли ночью одни

В Центральном районе Волгограда полицейские провели профилактические рейды. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, стражи порядка устроили облаву на бары и искали контрафактный алкоголь. Также правоохранители следили за порядком на улицах, искали находящихся в розыске преступников. Всего задержали более 60 нарушителей. В частности, полицейские оштрафовали родителей двух подростков, которые гуляли поздно ночью одни.