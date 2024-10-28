В Омской области мужчина запустил квадрокоптер и попал на штраф

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила об омиче, который нарвался на штраф за несанкционированный запуск квадрокоптера.
В августе этого года мужчина запустил квадрокоптер над архитектурно-этнографическим комплексом БУК «Музей-заповедник “Старина Сибирская” без разрешения. За это теперь мужчина должен будет заплатить 32 тысячи рублей.
Ранее мы сообщали о привлечении к административной ответственности омскую компанию за незаконный запуск дрона. Уточняется, что работники коммерческой организации устанавливали камеры видеонаблюдения для административных зданий. Для создания проекта они использовали квадрокоптер.