Омских водителей предупредили об опасных погодных явлениях

Омская Госавтоинспекция предупреждает омичей об опасных условиях на дорогах, которые вызваны резким изменением погоды. С приходом в регион минусовых температур, в утренние часы на дорогах можно столкнуться с мокрым снегом, туманом и гололедицей.
Для обеспечения безопасности на дорогах омичам рекомендуют снизить скорость — такая мера позволяет держать автомобиль под постоянным контролем. Помимо этого, стоит не забывать о безопасной дистанции до впереди идущей машины.
Водителям также рекомендуют быть более внимательными при совершении маневров. Особенно аккуратными стоит быть на мостовых переходах, путепроводах, крутых спусках и поворотах, а также на пешеходных переходах и остановках.
Стоит быть более внимательными и пешеходам — при перерождении дороги в первую очередь стоит убедиться, что вас пропускает водитель. Для безопасности стоит также обзавестись одеждой со светоотражающими элементами. Если у вас нет такой одежды, то можно приобрести светоотражающие ленты или наклейки.
Ранее мы писали, что начало новой рабочей недели не порадует омичей хорошей погодой.