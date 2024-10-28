Омских водителей предупредили об опасных погодных явлениях

Стоит быть более внимательными и пешеходам — при перерождении дороги в первую очередь стоит убедиться, что вас пропускает водитель. Для безопасности стоит также обзавестись одеждой со светоотражающими элементами. Если у вас нет такой одежды, то можно приобрести светоотражающие ленты или наклейки.