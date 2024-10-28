В Екатеринбурге вводится скидка на оплату питания в детсадах

Получить скидку на питание в детском саду можно будет после пополнения Е-карты через Систему быстрых платежей — начислить средства можно на сайте Е-карты или в приложении. Важно, чтобы именно к этой карте было привязано питание ребенка. Акция продлится до 31 мая.