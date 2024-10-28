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В Екатеринбурге вводится скидка на оплату питания в детсадах

Получить скидку 5% на оплату детского питания в садиках возможно за пополнение Е-карты.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге с 1 ноября горожане смогут оплатить питание в детских садах со скидкой в 5%. Акцию запустили местная администрация с Национальной системой платежных карт.

По словам заместителя главы Екатеринбурга Константина Шевченко, в 2023 году проходила подобная акция, но с кэшбеком за школьное питание. За десять дней скидкой воспользовались 1,7 тысячи горожан.

— В 2024 году мы решили повторить успешный опыт, но уже с родительской платой в детских садах. Уверен, что эта акция будет не менее востребованной, — добавил Константин Шевченко.

Получить скидку на питание в детском саду можно будет после пополнения Е-карты через Систему быстрых платежей — начислить средства можно на сайте Е-карты или в приложении. Важно, чтобы именно к этой карте было привязано питание ребенка. Акция продлится до 31 мая.

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