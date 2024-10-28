«Луч» выпускает коллекцию часов в память о погибшем хоккеисте Руслане Салее

Напомним, Руслан Салей участвовал в трех Олимпиадах, восьми чемпионатах мира, был чемпионом Беларуси и финалистом Кубка Стэнли. Также он являлся первым членом Зала хоккейной славы Международной федерации хоккея. Провел более тысячи матчей в НХЛ, МХЛ и национальной сборной. Хоккеист трагически погиб в 36 лет 7 сентября 2011 года в авиакатастрофе вместе с командой ярославского «Локомотива», за которую тогда играл.