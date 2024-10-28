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«Луч» выпускает коллекцию часов в память о погибшем хоккеисте Руслане Салее

Серия часов «Луч» в память о погибшем хоккеисте Руслане Салее появится в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская компания «Луч» выпустит лимитированную коллекцию наручных часов в память о погибшем хоккеисте Руслане Салее, сообщают в соцсетях компании.

Лимитированная коллекция часов «Руслан Салей» создается в честь 50-летия со дня рождения легендарного белорусского хоккеиста.

— Эти уникальные часы — воплощение стойкости, силы и точности, которыми славился Руслан на льду и за его пределами, — отметили в компании.

Бренд «Луч» выпускает новую лимитированную серию часов «Руслан Салей». Фото: соцсети «Луч».

Часы из хромированного металла исполнены в серебряном и черном цвете. Также 24-часовой циферблат имитирует лед арены, а время показывают четыре стрелки от точного механизма Miyota 9075. На лицевой стороне часов — изображение автографа хоккеиста, на оборотной — подпись «SALEI 24», так как в национальной команде Беларуси Руслан Салей играл именно под 24-м номером.

Напомним, Руслан Салей участвовал в трех Олимпиадах, восьми чемпионатах мира, был чемпионом Беларуси и финалистом Кубка Стэнли. Также он являлся первым членом Зала хоккейной славы Международной федерации хоккея. Провел более тысячи матчей в НХЛ, МХЛ и национальной сборной. Хоккеист трагически погиб в 36 лет 7 сентября 2011 года в авиакатастрофе вместе с командой ярославского «Локомотива», за которую тогда играл.

Не так давно вдова-американка белорусского хоккеиста Руслана Салея рассказала, как сложилась жизнь после его гибели: «Больше никогда не буду прежней». Также вдова Руслана Салея рассказала, как растут их трое детей: «Алексис только что поступила в университет».

Между тем мы узнали, что произошло после дебюта Алексея Колосова — первого белорусского вратаря, сыгравшего в НХЛ за «Филадельфия Флайерз»: «Играл хорошо и сделал несколько отличных сейвов».