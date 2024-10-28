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В Башкирии отремонтируют еще одну «фонящую» дорогу

В ходе сегодняшнего совещания в ЦУРе глава Башкирии поручил включить в программу ремонта «фонящих» дорог трассу в Абзелиловском районе.

Речь идет о дороге Айнурбаткан-Гусево, которая требует обновления. Трасса протяженностью 18,2 километра соединяет многие населенные пункты муниципалитета и райцентров — селом Аскарово.