В Башкирии отремонтируют еще одну «фонящую» дорогу

Речь идет о дороге Айнурбаткан-Гусево, которая требует обновления. Трасса протяженностью 18,2 километра соединяет многие населенные пункты муниципалитета и райцентров — селом Аскарово.
В ходе сегодняшнего совещания в ЦУРе глава Башкирии поручил включить в программу ремонта «фонящих» дорог трассу в Абзелиловском районе.
Речь идет о дороге Айнурбаткан-Гусево, которая требует обновления. Трасса протяженностью 18,2 километра соединяет многие населенные пункты муниципалитета и райцентров — селом Аскарово.