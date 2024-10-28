Глава Башкирии потребовал решить проблему загруженных электричек из-за закрытого Шакшинского моста в Уфе

Исполняющая обязанности главы Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова ответила, что в настоящее время по этому вопросу начались переговоры с РЖД. Ведомство направило письмо в организацию. Хабиров же отметил, что в сложившейся ситуации будет эффективнее звонить, а не писать письма.