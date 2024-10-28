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Глава Башкирии потребовал решить проблему загруженных электричек из-за закрытого Шакшинского моста в Уфе

Хабиров поручил решить проблему с электричками из-за Шакшинского моста в Уфе.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 28 октября, глава Башкирий Радий Хабиров на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой обратил внимание на проблему загруженных электричек из-за закрытого в Уфе Шакшинского моста до 24 ноября.

Исполняющая обязанности главы Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова ответила, что в настоящее время по этому вопросу начались переговоры с РЖД. Ведомство направило письмо в организацию. Хабиров же отметил, что в сложившейся ситуации будет эффективнее звонить, а не писать письма.

Напомним, капитальный ремонт Шакшинского моста, который построили в 1984 году, стартовал в прошлом году. Путепровод обеспечивает выезд автотранспорта из севера Уфы на трассу М-5. Планируется, что после ремонта срок службы сооружения составит до 50 лет.

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