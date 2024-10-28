Сергей Собянин объявил об открытии шести поликлиник в разных районах Москвы

Опираясь на полученный опыт, в 2019 году Правительство Москвы разработало новый стандарт поликлиник. Он представляет собой логичное развитие стандарта первого поколения. Профессиональную оценку планируемых изменений и свои предложения дали медицинские работники во время специального онлайн-опроса, который проходил с 28 марта по 10 апреля 2019 года. В нем приняли участие свыше четырех тысяч медиков, которые оставили 2,7 тысячи предложений.