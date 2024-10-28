На трассе у Ревды ввели реверсивное движение

Водителям посоветовали соблюдать дистанцию и скоростной режим на трассе. Автомобилистам предложен альтернативный маршрут через село Новоалексеевское — Первоуральск — поселок Билимбай — село Первомайское. Путь позволит избежать участка с ограничениями. Для этого надо съехать на 331 километре и вернуться на 289 километр трассы.