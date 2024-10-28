На трассе у Ревды ввели реверсивное движение

На трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург дорожники изменили схему движения. На участке дороги рядом с Ревдой начало действовать реверсивное движение. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
Движение контролируется светофорами. Изменения произошли на 317 километре трассы.
— На 317 километре P-242 в рамках капитального ремонта путепровода организовано реверсивное движение со светофорным регулированием, — говорится в сообщении.
Водителям посоветовали соблюдать дистанцию и скоростной режим на трассе. Автомобилистам предложен альтернативный маршрут через село Новоалексеевское — Первоуральск — поселок Билимбай — село Первомайское. Путь позволит избежать участка с ограничениями. Для этого надо съехать на 331 километре и вернуться на 289 километр трассы.