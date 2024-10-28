В Иркутске семьям погибших бойцов СВО передали Орден Мужества

В областном центре Орден Мужествам передали семьям погибших бойцов СВО. Напомним, его вручают за отвагу и самоотверженность. Именно эти качества мужчины проявили «за ленточкой». Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— Илья Легкодимов, Александр Малышев, Руслан Органов, Андрей Петров, Андрей Пучкин, Максим Усанов — все они родились в Иркутске. Отсюда и ушли в зону проведения спецоперации. Настоящие мужчины — стойкие и сильные духом, — рассказал мэр города Руслан Болотов.
Сейчас в Иркутске продолжают увековечивать память погибших в зоне проведения СВО. С именами бойцов создают мемориальные доски, а после размещают на фасадах образовательных учреждений.
Память бойцов увековечат. Пресс-служба администрации города Иркутска Церемония прошла в администрации города. Пресс-служба администрации города Иркутска Мужчина погибли при выполнении боевого задания. Пресс-служба администрации города Иркутска Орден Мужества передали семьям бойцов. Пресс-служба администрации города Иркутска Бойцы проявили самоотверженность и отвагу. Пресс-служба администрации города Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что отец четверых детей из Иркутской области героически погиб на СВО при выполнении боевого задания. «За ленточку» Александр Москалев добровольно отправился летом 2024 года, погиб 8 октября.