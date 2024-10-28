Белорусские врачи сказали о реабилитационном окне для переживших инсульт

«Важный момент в реабилитации на лечебно-реабилитационном этапе — общение пациента с родственниками и в целом с внешним миром. Когда они маломобильны, мы проводим сенсорную стимуляцию. Он должен понимать, где находится, что с ним произошло, какое время суток сейчас, время года, что происходит за окном», — подчеркнула специалист и отметила, что реабилитация — это прежде всего тяжелый труд самого пациента, медики способны только рассказать, показать, наставить.