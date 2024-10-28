Белорусские врачи сказали о реабилитационном окне для переживших инсульт

Реабилитация пациентов, перенесших инсульт, начинается не после выписки из больницы, а в первые 2−3 суток от начала инсульта сообщает портал 24health.by со ссылкой на доцента кафедры медицинской реабилитации и спортивной медицины с курсом повышения квалификации и переподготовки БГМУ Екатерину Святскую.
«Важная задача — не упустить реабилитационное терапевтическое окно, когда налажена перфузия головного мозга, выполнены интервенционные вмешательства», — подчеркнула специалист.
Реабилитация пациентов с инсультом начинается в палате интенсивной терапии либо в специализированном инсультном отделении. С таким больным должна работать целая бригада. Екатерина Святская отметила, что пациентам после инсульта надо в первую очередь наладить питание, которое восполнит белково-энергетический дефицит, возникший в процессе острого состояния, и даст пациенту ресурс для дальнейшего восстановления.
«Важный момент в реабилитации на лечебно-реабилитационном этапе — общение пациента с родственниками и в целом с внешним миром. Когда они маломобильны, мы проводим сенсорную стимуляцию. Он должен понимать, где находится, что с ним произошло, какое время суток сейчас, время года, что происходит за окном», — подчеркнула специалист и отметила, что реабилитация — это прежде всего тяжелый труд самого пациента, медики способны только рассказать, показать, наставить.
По убеждению Екатерины Святской, правильно проведенная реабилитация позволяет сохранить независимость пациента, но, если момент для реабилитации упущен, это может привести к ухудшению состояния пациента.
Кстати, белорусские врачи назвали прогрессивные методы восстановления после инсульта. Интервенционные методики восстановления пациентов после инсульта эффективны в 60% (здесь подробнее).