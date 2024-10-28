Белорусский врач назвал четыре провокатора инсульта, которые можно изменить

Четыре главных провокаторов инсульта назвал завлабораторией неотложной и интервенционной кардиологии РНПЦ «Кардиология» Александр Бейманов, сообщает портал 24health.by.
Это курение, высокое давление, дислипидемия, или повышенный холестерин, а также сахарный диабет. Если скорректировать эти проблемы и выполнять рекомендации врачей, в 80% случаев можно избежать инсульта.
Еще одна частая причина инсультов — стенозы, и в первую очередь это сужение сосудов шеи.
По словам медика, треть пациентов с инсультом — это те, у которых есть поражения артерий на шее, которые питают кровью головной мозг.
Еще примерно треть всех ишемических инсультов происходит в результате мерцательной аритмии или как ее по-иному называют медики фибрилляции предсердий, нарушения ритма сердца (подробнее об этом здесь).
Кстати, белорусские врачи назвали прогрессивные методы восстановления после инсульта. Интервенционные методики восстановления пациентов после инсульта эффективны в 60% (здесь подробнее).