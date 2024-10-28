ГАИ возьмет на контроль машины такси в Минске 28 — 29 октября

В Минске на усиленный контроль сотрудники Госавтоинспекции возьмут автомобили-такси с 28 по 29 октября, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Так, минские гаишники проводят профилактическую акцию, особо контролируя соблюдение ПДД водителями автомобилей-такси. Главной целью акции станет профилактика ДТП с участием таксистов, предупреждение и пресечение совершаемых ими нарушений.
Правоохранители основное внимание уделят соблюдению таксистами скоростных ограничений, правил перевозки пассажиров, расположения на проезжей части, проезда перекрестков, пропуску пешеходов.
ГАИ будет проводить рейды с применением гласного, негласного и смешанного контроля, используя фото- и видеофиксацию.
Недавно Минтранс высказался о подорожании такси в Беларуси.
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