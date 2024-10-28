На Маршала Блюхера построят детский сад на 230 мест

Как рассказал портал «Строительный Петербург», детский сад рассчитан на 230 мест и отличается симметричным архитектурным решением с использованием контрастных цветов. Для озеленения территории планируется высадить деревья и низкорослые кустарники вдоль дорожек и игровых зон, создавая комфортные условия для воспитанников и их родителей.