Олбани
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Маршала Блюхера построят детский сад на 230 мест

В Полюстрово скоро начнется строительство нового детского сада с бассейном.

Источник: Reuters

Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал архитектурно-градостроительный облик здания по адресу: проспект Маршала Блюхера, участок 141. Проект подготовлен ООО «ПИТЕРСТРОЙСЕРВИС» по заказу СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции».

Как рассказал портал «Строительный Петербург», детский сад рассчитан на 230 мест и отличается симметричным архитектурным решением с использованием контрастных цветов. Для озеленения территории планируется высадить деревья и низкорослые кустарники вдоль дорожек и игровых зон, создавая комфортные условия для воспитанников и их родителей.

строительство