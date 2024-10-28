Олбани
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейсы в Бангкок и Шанхай: Пулково перешел на зимнее расписание

Из петербургского аэропорта Пулково самолеты будут вылетать по обновленному осенне-зимнему расписанию. Об этом сообщили в Telegram-канале аэропорта.

Источник: РИА "Новости"

Навигация в зимнем формате продлится с 27 октября 2024 года до 29 марта 2025 года.

В будущем зимнем сезоне запустятся рейсы до Бангкока, впервые туристы смогут вылететь из Пулково в Шанхай. Продолжатся регулярные рейсы в Алматы и Батуми. Другие популярные направления будут также открыты для регулярных рейсов.

Увеличится количество вылетов в Москву — до 406 в неделю. Откроются прямые рейсы в Нальчик и Горно-Алтайск.

На зимний режим переходит и другой популярный транспорт. В Петербурге откорректировали расписание пригородных поездов из-за сезонного снижения пассажиропотока.