Рейсы в Бангкок и Шанхай: Пулково перешел на зимнее расписание

В будущем зимнем сезоне запустятся рейсы до Бангкока, впервые туристы смогут вылететь из Пулково в Шанхай. Продолжатся регулярные рейсы в Алматы и Батуми. Другие популярные направления будут также открыты для регулярных рейсов.