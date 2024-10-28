Рейсы в Бангкок и Шанхай: Пулково перешел на зимнее расписание

Навигация в зимнем формате продлится с 27 октября 2024 года до 29 марта 2025 года.
В будущем зимнем сезоне запустятся рейсы до Бангкока, впервые туристы смогут вылететь из Пулково в Шанхай. Продолжатся регулярные рейсы в Алматы и Батуми. Другие популярные направления будут также открыты для регулярных рейсов.
Увеличится количество вылетов в Москву — до 406 в неделю. Откроются прямые рейсы в Нальчик и Горно-Алтайск.
На зимний режим переходит и другой популярный транспорт. В Петербурге откорректировали расписание пригородных поездов из-за сезонного снижения пассажиропотока.