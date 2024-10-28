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В Екатеринбург привезли больше тонны зараженных томатов

В Екатеринбурге уничтожили 1,3 тонны зараженных томатов.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбург прибыла поставка 1,3 тонны томатов. Овощи приехали из Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

— По результатам карантинного фитосанитарного контроля в плодах выявлен карантинный объект — вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus). Наличие карантинного объекта подтверждено результатами лабораторной экспертизы, проведенной Екатеринбургским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ», — рассказали в ведомстве Свердловской области.

В связи с выявлением карантинного объекта ввоз партии овощей был запрещен. Больше тонны томатов были уничтожены по решению собственника.

Ранее в Екатеринбурге 4 сентября 2024 года проверили больше 130 тысяч цветов из Израиля, Нидерландов и Колумбии. В результате проверки выявили 225 срезов гипсофилы из Израиля с вредителями.

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