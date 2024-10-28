МЧС по Башкирии предупреждает о гололедице и тумане

В МЧС по РБ напомнили водителям о правилах безопасного вождения: включить фары, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию между автомобилями, не отвлекаться на телефон, не совершать резких маневров.
В Башкортостане, по данным Башгидрометцентра, в ближайшие сутки прогнозируются местами гололед, на отдельных участках автодорог ухудшение видимости в тумане 500 метров и менее.
В МЧС по РБ напомнили водителям о правилах безопасного вождения: включить фары, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию между автомобилями, не отвлекаться на телефон, не совершать резких маневров.