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МЧС по Башкирии предупреждает о гололедице и тумане

В Башкортостане, по данным Башгидрометцентра, в ближайшие сутки прогнозируются местами гололед, на отдельных участках автодорог ухудшение видимости в тумане 500 метров и менее.

Сейчас в Олбани: +4° 3 м/с 65% 765 мм рт. ст. +5°
Источник: Башинформ

В МЧС по РБ напомнили водителям о правилах безопасного вождения: включить фары, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию между автомобилями, не отвлекаться на телефон, не совершать резких маневров.