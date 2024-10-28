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Тэен из Girls' Generation выпустит новый сольный мини-альбом 18 ноября

Участница женской K-pop-группы Girls' Generation Тэен анонсировала выход своего шестого EP. Пластинка под названием Letter To Myself должна увидеть свет 18 ноября. Какие треки в нее войдут, пока неизвестно.

Источник: Звук

Участница женской K-pop-группы Girls' Generation Тэен анонсировала выход своего шестого EP. Пластинка под названием Letter To Myself должна увидеть свет 18 ноября. Какие треки в нее войдут, пока неизвестно.

Тэен также поделилась коротким тизером. В клипе, оформленном в стиле старой кинопленки, можно увидеть профиль певицы, которая что-то пишет.

Последний сольный мини-альбом главной вокалистки Girls' Generation «To. X» вышел почти год назад, в конце ноября 2023-го.

Ранее Тэен приняла участие в записи новой версии песни Сэма Смита I"m Not The Only One. Перевыпуск трека был приурочен к 10-летнему юбилею дебютного лонгплея британского артиста In The Lonely Hour.