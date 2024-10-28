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Air Astana сегодня запустила новый рейс из Алматы на Фукуок (Вьетнам)

АЛМАТЫ, 28 окт — Sputnik. Авиакомпания Air Astana перешла на зимнее расписание, в рамках которого открываются новые рейсы по популярным международным направлениям, сообщила пресс-служба компании. В частности, сегодня стартует новый рейс из Алматы на Фукуок (Вьетнам) с частотой 5 раз в неделю.

Источник: Air Astana

Днем ранее авиакомпания возобновила сезонные регулярные рейсы на Мальдивы с частотой до 5 раз в неделю.

Отмечается, что с конца октября начнутся рейсы в Медину 2 раза в неделю из Алматы, еще по одному рейсу в Джидду и Медину будут из Шымкента.

Кроме того, с конца октября Air Astana будет выполнять рейсы в Абу-Даби из Астаны 2 раза в неделю, и с такой же частотой с декабря из Алматы.

С начала декабря Air Astana также восстанавливает рейсы из Астаны в Урумчи с частотой 2 раза в неделю, и продолжит выполнять рейсы Алматы-Урумчи 4 раза в неделю, рейсы из Алматы в Пекин — 5 раз в неделю, а из Астаны в Пекин — 2 раза в неделю.

Увеличится количество рейсов между Астаной и Сеулом. Рейсы будут выполнятся с частотой 3 раза в неделю, дополняя действующие 5 частот в неделю из Алматы в Сеул.

туризм и отдых