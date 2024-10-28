Air Astana сегодня запустила новый рейс из Алматы на Фукуок (Вьетнам)

С начала декабря Air Astana также восстанавливает рейсы из Астаны в Урумчи с частотой 2 раза в неделю, и продолжит выполнять рейсы Алматы-Урумчи 4 раза в неделю, рейсы из Алматы в Пекин — 5 раз в неделю, а из Астаны в Пекин — 2 раза в неделю.